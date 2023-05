Groep vrienden roeit van Aalst naar Dendermonde: "Op zoek naar vete tussen twee steden"

Om een antwoord te krijgen op hun vraag beslisten ze dit weekend om per boot van Aalst naar Dendermonde te roeien. Bij hun vertrek in Aalst kregen ze het gezelschap van Christoph D'Haese (N-VA), de burgemeester van Aalst. "Dat belooft plezant te worden", grapte hij. "Er zijn nog zekerheden in het leven: de sublieme vete tussen Aalst en Dendermonde leeft meer dan ooit. Het is het mooiste wat er is en humor werkt altijd."

De vrienden werden in Dendermonde onthaald door burgemeester Piet Buyse (CD&V). Van hem verwachten ze nu een antwoord dat ze terug kunnen meenemen naar Aaigem.