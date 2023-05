Havens van Antwerpen-Brugge, Gent, Oostende en Genk verwelkomen iedereen op Vlaamse Havendag 

In het Kattendijkdok aan het Antwerpse havenhuis liggen bijvoorbeeld verschillende patrouilleschepen van de haven. Die zijn duurzamer geworden dan vroegere types, want ze kunnen zowel op diesel als op elektriciteit varen. "Die varen volledig geruisloos", stelt de minister nadat ze een eindje meevoer. "We hadden bijna niet eens door dat we vertrokken waren. Je hoort niets."

Er worden ook demonstraties gegeven met een waterdrone. Dat is een vaartuigje dat vanop de kade wordt bestuurd. Er wordt mee gemeten hoe diep de haven is. Bezoekers mogen er ook meevaren met boten.

Zelfs in het binnenland kan je naar de haven. In Genk kan je de trimodale terminal langs het Albertkanaal bezoeken. Daar demonstreren ze de werking van een containerkraan en er is een expo over de binnenvaart en het mijnverleden.

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse Havendag.