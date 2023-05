Wagner-baas zou dan toch munitie van Rusland krijgen na dreiging over terugtrekking troepen uit Bachmoet

Het is de Russische opperbevelhebber Sergej Soerovikin die de huurlingen en de andere eenheden coördineert tijdens de invasie in Oekraïne. Volgens de Wagner-baas is de opperbevelhebber "de enige die iets begrijpt van vechten".



In het verleden heeft Prigozjin al meermaals het Russische ministerie van Defensie verantwoordelijk gehouden voor de grote verliezen van zijn huurlingenleger in Bachmoet. Volgens hem hebben de tekorten aan artilleriemunitie tot vijf keer meer verliezen geleid dan nodig.

Prigozjin had daarom afgelopen vrijdag aangekondigd dat zijn troepen de aftocht zouden nemen vanaf 10 mei. De Wagner-baas verdedigde zijn standpunt door het hoge aantal slachtoffers binnen zijn eenheid en een tekort aan voorraden aan te halen. Volgens Prigozjin zijn in de strijd om Bachmoet 50.000 Oekraïners gesneuveld, maar hij zei tegelijk dat ook zijn leger "tienduizenden" doden en gewonden leed.