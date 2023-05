BEKIJK - 922 mensen vestigen wereldrecord 'simultaan kraanwater drinken' voor 20e verjaardag Hidrodoe in Herentals

Op de Grote Markt van Herentals hebben 922 mensen zaterdagavond samen een beker kraanwater gedronken. Daarmee hebben ze meteen het wereldrecord 'simultaan waterdrinken' gevestigd, want dat record bestond tot nu toe nog niet. Het ging om een stunt om de 20ste verjaardag te vieren van Hidrodoe. Dat is een belevingscentrum van watermaatschappij Pidpa rond water.

Acteur Herman Verbruggen, beter bekend als Marcske uit FC De Kampioenen, was één van de gangmakers van de stunt. Waarom hij deze actie steunde, is heel simpel, zegt hij. "Stel dat er uit de kranen thuis, in de keuken, in de badkamer, elke dag chocomelk zou stromen, dan zouden mensen dat geweldig waarderen. Maar wat er nu uitkomt, is even waardevol, even zuiver, even getest en ja, even lekker. Dat wil ik iedereen doen beseffen."