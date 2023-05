20 fietsen gestolen uit een loods in Wervik, fietsen waren bedoeld voor sociaal project

De fietsen worden opgeknapt en bewaard in een loods van de stedelijke groendienst. "Er was een probleem met de deur van de loods", zegt schepen van sociale zaken Lien Deblaere (Vooruit). "We gaan op zoek naar een betere oplossing voor het stockeren van de fietsen, naar een andere plaats waar ze veiliger staan en die we kunnen afsluiten zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren."

Van de dieven is momenteel nog geen spoor. Er loopt een onderzoek.