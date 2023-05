Studenten en professoren van Universiteit Antwerpen willen dat 8 mei opnieuw officiële feestdag wordt: "Waakzaam blijven voor fascisme"

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de gruwel van het fascisme niet vergeten wordt. "En het verzet ertegen zeker ook niet", vult student Lukas Janssens aan. "Een officiële feestdag tegen fascisme zou een grote symbolische waarde hebben en verzekeren dat we er samen jaarlijks bij stilstaan. Rechts extremisme is in opmars en daar moeten we heel waakzaam voor zijn. Dit academiejaar kwam al twee keer aan het licht dat professoren bedreigingen kregen vanuit extreemrechtse hoek", klinkt het.

De actievoerders gaan ook vragen aan de universiteit om één van de aula's waarin we gaan praten te vernoemen naar de Antwerpse Rachel Souritz. "Zij was in 1940 tweeëntwintig jaar toen ze zich moedig aansloot bij het verzet. Ze heeft zich heel de oorlog lang gegeven voor de vrijheid en bleef ook na de oorlog strijden voor democratie en mensenrechten. Het is belangrijk dat we meer aandacht hebben voor gewone mensen als Rachel, die zich dag in dag uit gegeven hebben voor onze toekomst", aldus nog Engelen.