Aftrap Week van de Korte Keten gegeven in Zelem, bij hoeveslager

"In de beginperiode was het natuurlijk wel even zoeken", geeft Vranken toe. "Je moet een manier vinden om de uitbating van je winkel te kunnen combineren met het werk in de stallen. Dankzij de winkel, waar ik mijn eigen prijzen bepaal, heb ik voldoende aan 110 runden om rond te komen. Hierdoor kan ik zowel in de winkel als in de stallen werken. Voor grote bedrijven met meer vee is het wel een uitdaging om een eigen hoevewinkel op te starten, maar enkel voor de voldoening die je ervan terugkrijgt, zou ik hen het korte keten-verhaal aanraden."