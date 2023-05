Antwerpse gemeenten trakteren voor Europadag met pralines die door PIVA-leerlingen gemaakt werden

"Er lopen projecten in onze provincie waarvoor we 90 miljoen euro van Europa krijgen. Europa speelt dus een heel belangrijke rol in onze provincie", zegt gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V). "Bedrijven kunnen aan de slag met waterstof als alternatieve energie. Met geld van Europa maken we onze landbouw ook klaar voor de toekomst, op een meer klimaatvriendelijke manier. We leggen stuwen en dammen aan en nemen initiatieven rond duurzaam bouwen. Er zijn ook projecten die jongeren kunnen warm maken voor een zorgberoep. We hebben op verschillende plaatsen ook een fietsbib, waarbij fietsen heel goedkoop ter beschikking worden gesteld van gezinnen."