Appartementsgebouw in Etterbeek onbewoonbaar na brand

In de Brusselse gemeente Etterbeek heeft zondagavond omstreeks 20.25 uur een brand gewoed in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het gaat om een gebouw met 4 verdiepingen aan de Sint-Michielswarande in Etterbeek. De brandweer kon de bewoners in veiligheid stellen en uitbreiding van de brand naar de aanpalende woningen vermijden.

Wel is het appartement uitgebrand en moest het dak van het gebouw gedeeltelijk worden ontmanteld om alle warme punten af te koelen en een heropflakkering van de brand te vermijden.