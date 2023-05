Auto brandt uit langs E40 in Adinkerke, maar geen spoor van inzittenden: politie onderzoekt kwaad opzet

Opvallend is dat er geen enkel spoor was van een bestuurder of andere inzittenden. Een vrachtwagenchauffeur die passeerde, merkte op dat een andere wagen stopte toen de wagen in brand schoot en daarna wegreed. Of dat iets te maken heeft met de feiten wordt onderzocht. Van de boorddocumenten bleef na de brand niet veel meer over. Maar de achterste, Franse nummerplaat kon gerecupereerd worden. Er wordt nu onderzocht of de brand veroorzaakt werd door een technisch defect of dat de wagen opzettelijk in brand is gestoken.