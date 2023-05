Bewel Pelt sluit dan toch definitief de deuren in augustus, ondanks pogingen om nieuwe vestiging te vinden

"Helaas zijn we er niet in geslaagd om de beslissing van de werkgever terug te schroeven. We hadden wel andere verwachtingen over de tegemoetkomingen, wetende hoe groot de impact van de sluiting is op de werknemers. Toch hebben we voor wat verbeteringen gezorgd. In het huidige sociaal plan, dat we vandaag voorgesteld hebben aan de werknemers, staat dat er zo'n 6 opstapplaatsen zijn in Noord-Limburg met georganiseerd vervoer van Bewel. Er wordt ook een kleine compensatie voorzien voor de extra reistijd in de vorm van maaltijdcheques", legt Mebis uit.