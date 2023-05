Borgloon organiseert voor het eerst herdenking van bevrijding na Tweede Wereldoorlog op kindermaat

Eddy Volont, voorzitter van het 8 mei comité is alvast erg tevreden over deze eerste herdenking op kindermaat. "Het is belangrijk om kinderen zo nu en dan te laten terugblikken op de geschiedenis", zegt Volont. "Het kan hen zeker helpen om de wereld van vandaag beter te begrijpen. Hopelijk kunnen we van deze ceremonie op kindermaat een jaarlijkse traditie maken."