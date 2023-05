Bouw nieuw clubhuis aan Terhills Cablepark in Dilsen-Stokkem start dit najaar

De gemeente Dilsen-Stokkem heeft een vergunning afgeleverd voor het nieuwe clubhuis van het Terhills Cablepark. Het is de bedoeling om in het najaar met de bouw te starten.



Dat nieuwe clubhuis komt achter het huidige gebouw. In dat huidige gebouw is er al sanitair, een keuken en een overdekt terras. In het nieuwe gebouw komt er een zone voor verhuurmateriaal, een extra bar, daglockers en een grotere zone met sanitair, douches en omkleedruimtes.

Er komt trouwens ook een nieuw onthaalgebouw, helemaal vooraan op de site. Daar komen ook lockers voor de leden die een abonnement hebben om een heel seizoen lang te wakeboarden of waterskiën op de Terhills site.