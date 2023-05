Britse koningshuis verspreidt staatsieportret van koning Charles

Het eerste staatsieportret van Charles als koning is van de hand van fotograaf Hugo Burnand met Franse roots die hiermee allerminst aan zijn proefstuk toe is. Zo was hij eerder al de officiële huwelijksfotograaf toen Charles met Camilla trouwde, in 2005. Ook toen prins William met Catherine Middleton trouwde, was Burnand van de partij als fotograaf.

Burnand portretteerde kroonprins Charles ook voor zijn 60e verjaardag en nu mocht hij Charles dus op de gevoelige plaat vastleggen als koning.