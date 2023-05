Brugge zoekt nog extra mannen om te figureren tijdens Heilig Bloedprocessie

In Brugge geven 1.800 figuranten jaarlijks gestalte aan de verschillende taferelen tijdens de Heilig Bloedprocessie. 25 man minder maakt op zich dus niet zo veel uit. "Het is niet dat we bepaalde taferelen moeten schrappen", benadrukt coördinator Matthieu Clarysse, "al zouden die extra mensen de processie net iets meer vullen en imposanter maken. We zijn nog op zoek naar allerlei types, van pakweg 15 tot 70 jaar. Dik of dun, groot of klein maakt niet uit. We kunnen ze inzetten als Brugse Poorter of als keersengieter."