Bubbelommetje-wandeling moet senioren in Bekkevoort meer doen bewegen

In Bekkevoort wil het gemeentebestuur meer senioren aanzetten tot bewegen. Daarom is het "bubbelommetje" in het leven geroepen. Dat is een nieuwe bewegwijzerde wandeling over 5,5 kilometer. "Veel bejaarden zijn tijdens de coronacrisis in eenzaamheid beland", vertelt schepen voor het seniorenbeleid, Benny Reviers (Ons Dorp). "We willen hen terug uit hun stoel krijgen om meer te bewegen, want dan blijven we ook gezonder, zowel fysiek als mentaal. De naam van de wandeling is dan ook bewust gekozen. Bij het begin van corona was de leuze 'Blijf in je kot' en later 'creëer een bubbel' en vandaar het bubbelommetje", zegt schepen Reviers nog.