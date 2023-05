"Meer dan 1.600 burgers geëvacueerd rond de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne", zegt Rusland

Afgelopen weekend uitte het Internationaal Atoomagentschap IAEA zijn bezorgdheid over de situatie rond de kerncentrale van Zaporizja, in het oosten van Oekraïne."De situatie wordt steeds meer onvoorspelbaar en mogelijk gevaarlijk", klonk het in een mededeling. "Er is diepe bezorgdheid over de toenemende gespannen, stresserende en uitdagende omstandigheden voor het personeel en hun families."