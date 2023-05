Gedetacheerde medewerkers op kabinet van minister De Sutter keren terug naar Bpost

Daarmee ontkent de minister opnieuw dat er sprake zou zijn van belangenvermenging. "De medewerkers bogen zich niet zozeer over dossiers die Bpost zelf aanbelangen, maar eerder over dossiers die met reglementering te maken hadden. Ze gaven technische ondersteuning, maar kwamen niet tussen in de politieke besluitvorming."

Zo ook in het dossier over het contract rond de krantenbedeling, aldus De Sutter. “Een medewerker zónder Bpost-connectie was actief in het dossier rond de krantenconcessie. Hij werd alleen in de eerste vergaderingen technisch ondersteund door een van de twee gedetacheerde Bpost-medewerkers. Ze vertegenwoordigden op geen enkel moment het kabinet, noch probeerden ze posities te beïnvloeden. Zulke beslissingen worden op politiek niveau gemaakt, een niveau wat boven hen staat."