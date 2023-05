De Sutter wil kwijting van bestuurders Bpost uitstellen

Op de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Bpost stond onder andere de kwijting genoteerd, maar Petra De Sutter wil dat even on hold zetten. Het verlenen van kwijting aan bestuurders komt erop neer dat het in een bepaalde periode gevoerde beleid wordt goedgekeurd. Zonder zo'n kwijting kunnen bestuurders eventueel aansprakelijk worden gesteld.