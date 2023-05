Acteur Dimitri Leue belandt in ziekenhuis na vlucht voor nijlganzen

Acteur Dimitri Leue ligt 5 dagen in het ziekenhuis na een onaangename kennismaking met nijlganzen. De acteur struikelde tegen een boom in het Deurnese Boekenbergpark toen hij wegvluchtte voor de vogels. "Het is normaal dat ganzen in de broedtijd hun nest en jongen verdedigen. Al raken de meeste mensen gewond door het schrikken, niet door de vogels zelf", benadrukt ornitholoog Gerald Driessens.