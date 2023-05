Dodelijk schietincident aan Zuidpark in Gent

In Gent voert het parket een onderzoek naar een schietincident aan de Franklin Rooseveltlaan waarbij een dode gevallen is. Er is nog erg weinig informatie over de precieze omstandigheden. Volgens bewoners van een flatgebouw is er al sinds deze ochtend politie aanwezig. Een zone voor het gebouw is afgezet met nadarhekken en wordt afgeschermd. Er was veel politie aanwezig, ook een zwaarbewapende ploeg was even ter plaatse, maar verliet rond 09.40 uur de plek.