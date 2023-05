Drie Nederlanders met vuurwapen en vermoedelijk explosief gevat in Antwerpen

Aan de Franklin Rooseveltplaats, in het centrum van Antwerpen, zijn in de nacht van zondag op maandag drie Nederlanders opgepakt. Ze waren in het bezit van een vuurwapen en een mogelijk explosief.

De drie verdachten zijn 17, 25 en 27 jaar. "De politie had aan het De Coninickplein een auto opgemerkt die veel te snel reed", vertelt Kristof Aerts van het parket. "De wagen werd wat verderop, aan de Rooseveltplaats, aan de kant gezet".

Wat de drie van plan waren, is nog niet duidelijk. Dovo kwam ter plaatse om het vermoedelijk explosief te neutraliseren en mee te nemen voor verder onderzoek.

De minderjarige is ter beschikking gesteld van de jeugdrechter, de meerderjarigen moeten voor de onderzoeksrechter komen.