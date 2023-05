Burgemeester laat pand van Antwerpse vereniging tijdelijk sluiten omdat er regelmatig drugs worden verkocht

De politie kon in maart zien hoe er op 25 minuten tijd drie drugsdeals plaatsvonden in of aan het gebouw op de Antwerpsesteenweg. Bij een verdachte man die de klanten zou bedienen, vond de politie onder andere 18,1 gram hasj. De drugs waren verdeeld over acht verpakkingen en waren vermoedelijk bedoeld om te verkopen. Later die avond volgde een huiszoeking met een drugshond in het gebouw zelf. Hoewel er geen drugs werden teruggevonden, reageerde de hond wel meerdere keren op kasten in de keuken. Waarschijnlijk lagen de drugs daar vroeger opgeborgen.