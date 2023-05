Eindelijk is de Vlaamse Canon klaar: dit moeten we weten over de plek waar we leven, wonen en werken

De schrijver legde daarmee de basis voor de Vlaamse nationale symboliek, literatuur vormde volgens de commissie mee de motor van de Vlaamse beweging in de 19e eeuw.



De Vlaamse beweging en de taalstrijd komen verder aan bod via "drie kraaiende hanen", de bijnaam voor Frans Van Cauwelaert, Louis Franck en Camille Huysmans die als parlementsleden in 1910 beloofden om te ijveren voor een Nederlandstalige universiteit. Pas in 1930 werd een wet aangenomen om de Gentse universiteit te vernederlandsen, met August Vermeylen als eerste rector.

Ook de Eerste Wereldoorlog had een impact op die taalstrijd. De IJzertoren in Diksmuide symboliseerde dat streven naar Vlaamse zelfstandigheid, schrijft de commissie. Ze noemen de toren "een van de meest omstreden monumenten in Vlaanderen". Het vastleggen van de taalgrens in 1962 is overigens ook opgenomen in de Canon.