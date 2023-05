Elke parkeerplek binnenkort een snelle oplaadplek in Antwerpen en Brussel? Mobiele laadpalen laden voortaan elektrische deelwagens op

De mobiele laadpalen laden momenteel één elektrische wagen op van 20 naar 85 procent. Terwijl de laadpaal z'n werk doet, nemen de operatoren een elektrische step om naar andere laadpalen te rijden. Na elke laadbeurt moet de mobiele laadpaal zelf opgeladen worden op de centrale locatie van UZE. Zowel in Antwerpen als in Brussel rijden momenteel drie mobiele laadpalen rond. Tegen het einde van het jaar moeten dat er 16 in Antwerpen zijn en 6 in Brussel.