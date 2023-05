Enorme stijging aantal interventies brandweerzone Taxandria vorig jaar: "5.000 oproepen extra voor verdelging wespennesten"

Vooral het aantal interventies voor wespenverdelging is gestegen, met meer dan 5.000 op één jaar tijd, van 1.042 in 2021, naar 6.217 in 2022. "Het was een hete zomer vorig jaar en dan zo er ook gewoon veel meer wespen", zegt Ruut Van Laer van de zone Taxandria.



"We vragen de mensen wel om alleen hinderlijke wespennesten te melden. Enkel als de nesten gevaarlijke situaties veroorzaken, als ze binnen in huis zitten bijvoorbeeld. Wanneer ze achteraan in de tuin zitten, laten we ze liever met rust, want wespen zijn heel goeie insecteneters."