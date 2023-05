Fabrikant Norta maakt geen klassieke stadsfietsen meer: kan je binnenkort enkel nog een e-bike kopen?

Wordt dat stilaan een trend in de sector? "Je ziet effectief dat fabrikanten zich meer en meer gaan focussen op e-bikes", bevestigt mobiliteitsadviseur Guy Crab in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Zo'n 60 à 70 procent van de fietsen die verkocht worden, zijn tegenwoordig elektrisch. Vooral in het woon-werkverkeer is de e-bike steeds populairder. Het plafond in de verkoop is dus zeker nog niet bereikt."