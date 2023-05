FOD Sociale Zekerheid werkt aan snellere aanvraagprocedure voor gehandicaptenparkeerkaart

Patrick Lintermans vraagt in oktober 2022 een parkeerkaart voor personen met een beperking aan voor zijn schoonvader die niet goed meer kan stappen. In maart 2023 overlijdt de man en is de parkeerkaart nog altijd niet aangekomen. Hij begrijpt niet dat de procedure zo lang kan aanslepen. Patrick doet zijn verhaal bij "De Inspecteur" op Radio2.



Volgens Julie Clément, Directeur-generaal bij de FOD Sociale Zekerheid is een wachttijd van 5 maanden niet acceptabel. "Mr. Lintermans had eventueel beroep kunnen doen op de prioritaire procedure waarbij de kaart na 1 maand wordt afgeleverd." Maar Patrick wist niet dat die procedure bestond en al zeker niet dat zijn schoonvader er recht zou op hebben.