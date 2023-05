Fotograaf Danny uit Maasmechelen haalt voor 65e keer het weerbericht: "Zo gelukkig als ik mijn foto zie"

Elke ochtend neemt Danny Vanrusselt uit Maasmechelen de fiets. "Met mijn camera, koffie en een snack trek ik erop uit, op zoek naar het perfecte weerplaatje", vertelt hij. "Het is een geweldige hobby. Het houdt me jong, ik zit in de natuur. Vorig jaar fietste ik 4.500 kilometer in de hoop het weerbericht te halen."

Dat lukte hem intussen al 65 keer. "De concurrentie is groot. Mijn collega's maken prachtige beelden. Dus telkens wanneer mijn foto gekozen wordt, streelt dat mijn ego."