Bestuurder gooit tienduizenden euro's cash uit autoraam tijdens politieachtervolging in Hoboken

Later die nacht kwam een man zichzelf wel aanbieden op het politiekantoor. Hij beweerde dat hij de bestuurder in kwestie was. Of dat klopt, wordt nog onderzocht. Waarom de man dan was gevlucht en al het cash geld heeft weggegooid, is nog niet duidelijk.

De vermoedelijke bestuurder zal nu worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Aangezien het om een "verdachte hoeveelheid geld" gaat, wordt hij voorlopig verdacht van het witwassen van geld. Volgens de politie is het best mogelijk dat een deel van het weggegooide geld werd opgeraapt door voorbijgangers of omwonenden. De kans is klein dat dat geld nog wordt gerecupereerd.