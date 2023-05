Gynaecologe vrijgesproken, vroedvrouw deels schuldig na dood van baby in AZ Alma in Eeklo

In de zomer van 2016 liep een baby zware hersenschade op tijdens de bevalling in het AZ Alma in Eeklo. De hartslag van de baby was onregelmatig, en bij de geboorte was het meisje buiten bewustzijn. Ze werd gereanimeerd, maar liep ernstige hersenschade op. Een week later overleed de baby.

Vandaag moesten de vroedvrouw en de gynaecologe zich verantwoorden in de rechtbank. De rechter bevond de vroedvrouw schuldig aan onopzettelijke slagen en verwondingen, omdat ze kostbare tijd verloren liet gaan. Ze reageerde, volgens de rechtbank, te afwachtend op de signalen van de monitor. Maar omdat het geen opzettelijke fout was, en omdat ze een vlekkeloze carrière had, werd een straf opgeschort. Ze krijgt dus geen straf. De vroedvrouw is ondertussen met pensioen.

Volgens de rechtbank werd er ook een professionele fout gemaakt bij het uitwisselen van informatie tussen de vroedvrouw en de gynaecologe. Maar omdat niet bewezen kon worden wie de fout maakte, werd de gynaecologe vrijgesproken. De gynaecologe was tijdens de bevalling thuis, en de vroedvrouw hield haar via de telefoon op de hoogte.



De ouders van de overleden baby krijgen een morele schadevergoeding van 3.000 euro toegekend. Ze gaan in beroep tegen het vonnis.