Havenbeveiligingskorps van Federale Scheepvaartpolitie in Antwerpen zoekt 70 nieuwe agenten

De recente steun van de Interventiereserve (Federale Reserve) en de inzet van hondenteams van de Federale Politie in de haven, zou ondertussen vruchten afwerpen, stelt Berger. "Elke nacht patrouilleren nu een tiental ploegen in de haven. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn zeventig druggerelateerde arrestaties verricht, dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar."