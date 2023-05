Hollywoodstaking onder meer door dreiging artificiële intelligentie: nieuw seizoen Stranger Things vertraagd

Hoelang deze staking zal duren, is nog niet duidelijk. Behalve bij Stranger Things is de impact nu al voelbaar in verschillende andere producties. De dagelijkse late night tv-shows zoals "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", "The Late Show With Stephen Colbert" of "Jimmy Kimmel Live!" zijn de voorbije week al op zwart gegaan, of kijkers kregen herhalingen voorgeschoteld.

Omdat televisieseries die de komende maanden verschijnen al een tijdje zijn ingeblikt, zullen fans weinig hinder ondervinden. Netflix biedt trouwens veel niet-Amerikaanse producties aan, en daar heeft de staking geen impact op. Maar als de staking lang aanhoudt, zullen kijkers mogelijk een dip in nieuwe Amerikaanse tv-series merken. Wellicht zal dat pas in de tweede helft van het jaar duidelijk worden.

In de filmindustrie zijn de productietijden uiteraard langer. Daar blijven de gevolgen voorlopig beperkt. Filmstudio's werken ongeveer een jaar vooruit. De meeste films die dit jaar uitkomen, zijn ook al opgenomen.