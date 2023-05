Gedaan met parkeren in de winkelstraten van Brugge

Over twee weken starten in Brugge de werken in de Zuidzandstraat. Dat is de straat waarin de Steenstraat overgaat. Het wegdek wordt vernieuwd en daarmee verdwijnen ook de laatste parkeerplaatsen uit de belangrijkste winkelstraten van de stad.

De parkeerplaatsen waren officieel al een tijdje buiten gebruik, maar straks verdwijnen ze dus écht. De handelaars in Brugge zijn er tevreden mee, want er komt meer groen en meer plaats om je fiets te stallen. "De handelaars hebben liever een aangename en groene winkelstraat", zegt de voorzitter van het Brugs Handelscentrum Dirk Vanhegen. "Het is belangrijk dat de mensen voldoende ruimte krijgen om te shoppen. Dat het ook de moeite loont om te investeren in je vitrine."

Onder 't Zand kan je nog altijd heel dicht bij de winkelstraten parkeren. De werken starten na de Heilig Bloedprocessie die op 18 mei door de straten van Brugge trekt. De werken zullen een maand duren.