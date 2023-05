"In een drijvende tank naar de bar dobberen": Toerisme Leiestreek zet in op waterbeleving

Onder de noemer "WaterSferen" komen er drie nieuwe evenementen. In de zomermaanden is er "Plat'eau", waarbij een waternimf langs het water neerstrijkt. Met een interactief verhaal zal ze gezinnen uitdagen om opdrachten uit te voeren. Plat’eau houdt halt bij het Oud Zwembad in Spiere-Helkijn, het Leiebos in Wevelgem, aan de Leie in Sint-Eloois-Vijve en in de Mandelmeersen in Oostrozebeke.

Nog in de zomervakantie zal je tijdens "Dobbero" in een tank op het water kunnen dobberen. “Wie dorst heeft, kan zelfs naar een drijvende bar peddelen. Ondertussen duiken er verrassingen uit het water op”, vertelt West-Vlaams gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. Dobbero vindt plaats op de Oude Leiearm bij de Sluizenkaai in Menen, op Domein Ter Borcht in Meulebeke en op de Oude Scheldearm aan Chalet ’t Zakske in Avelgem.

Het derde evenement heet "Eau Revoir", een winters lichtspektakel aan de Verlaagde Leieboorden in Kortrijk, aan het Sint-Poppoplein in Deinze, aan de Ronde Kom in Roeselare en aan de Machelenput in Machelen-aan-de-Leie.