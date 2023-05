Jaarlijkse herdenking genocide aan Joods monument in Antwerpen

"Het is de 78e herdenking van de Dag van de Overwinning van de Democratie en de door nazi-Duitsland gepleegde genocide. Het is ook de 80ste Herdenking van de Opstand van het Getto van Warschau. Het is een triestige maar ook een hoopvolle dag", zegt Philippe Scharf, co-voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties. "Elk jaar houden we verschillende toespraken over deze onderwerpen, dit keer onder meer door de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) en Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit. We steken 6 kaarsen aan, ter nagedachtenis van de 6 miljoen Joodse slachtoffers van de Holocaust en leggen bloemen neer aan het monument. Daar zijn ook jongeren bij. Zij moeten er mee voor zorgen dat wat er toen is gebeurd, nooit meer kan gebeuren."