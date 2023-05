An uit Leuven ontwerpt allereerste kledinglijn voor sterrenkindjes: "Ook sterrenouders willen 'moederen'"

En dat was het begin van de kledinglijn "Little Stars and Angels": kleertjes voor overleden sterrenkindjes vanaf maatje 26, 18 à 19 weken zwangerschap. "Ik heb boxpakjes, overjurkjes, hemdjes, broekjes, rokjes en zelf sloefjes gemaakt. Alles wat je wenst voor je kindje. Want ouders van sterrenkindjes, zeker de mama's willen heel graag kunnen 'moederen', en willen ook voor hun zoontje of dochter zelf de kleertjes kunnen uitkiezen."