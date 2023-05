Limburg legt nieuwe fietssnelweg aan op voormalig Kolenspoor van Beringen tot Maasmechelen

"In totaal zal de fietssnelweg Kolenspoor zo’n 77 kilometer lang zijn", zegt Lambrechts. "Vandaag telt het tracé van de F75 al grote delen die befietsbaar zijn, maar er zijn ook een aantal ontbrekende stukken waar er nog geen functioneel fietspad is. Een belangrijk stuk dat nog aangelegd moet worden, is de verbinding tussen Genk en As."