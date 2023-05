Nederlandse Anjet Daanje wint Libris Literatuurprijs voor "Het lied van ooievaar en dromedaris"

Winnares Anjet Daanje - die Anjet den Boer heet - schrijft al 30 jaar romans onder de familienaam van haar moeder. Ze heeft ook al een pak scenario's geschreven voor kortfils en series. Haar boek "Het lied van ooievaar en dromedaris" is een klepper van 656 bladzijden en gaat over het leven na de dood van het overleden hoofdpersonage Eliza May Drayden.

Met de Libris Literatuurprijs haalt Daanje haar tweede grote literaire onderscheiding binnen voor dit boek, nadat ze ook al de Boekenbon Literatuurprijs won. Dat is de voormalige AKO Literatuurprijs voor fictie en non-fictie. Als winnaar van de Libris Literatuurprijs krijgt Daanje een bronzen legpenning en een cheque van 50.000 euro.

Het verhaal van "Het lied van ooievaar en dromedaris" start in 1847 en doorkruist in elf hoofdstukken met elf verschillende vertellers een lange periode van meerdere eeuwen tot in de huidige tijd. Lezers leren Eliza May kennen via de verhalen die ze zelf geschreven heeft en verhalen van mensen die haar gekend hebben.