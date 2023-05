Man neergeschoten bij schietpartij in Zellik: "Overal waren kogelinslagen, een geluk dat er geen andere slachtoffers gevallen zijn"

"Over het slachtoffer is nog maar weinig gekend. Er is geen lichaam aangetroffen. Het onderzoek gaat dus in de eerste plaats naar de identificatie van het slachtoffer en het opsporen van de twee daders", zegt Gilles Blondeau nog. "We weten ook nog niet of de persoon gewond is of eventueel overleden is. Er is ook schade in de omgeving vastgesteld. Er zijn ter plaatse zeker acht kogelinslagen vastgesteld in wagens, garages, deuren, woningen en dit langs beide kanten van de straat. We mogen echt wel van geluk spreken dat er geen andere slachtoffers zijn gevallen", aldus nog Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.