Man uit Torhout zwaargewond na verkeersongeval in Bekegem

Het ongeval gebeurde rond half zes vanavond, in de Bruggestraat in Bekegem, bij Ichtegem. Een 34-jarige man uit Torhout kwam met zijn wagen uit de Barletegemweg en reed de Bruggestraat in. Daar ging het verkeerd. "De man verloor in een bocht de controle over zijn stuur", vertelt Annemie Wittesaele van de politiezone Kouter. "Hij raakte van de weg af en raakte twee bomen. Daarna werd zijn auto naar de overkant van de weg gekatapulteerd en kwam daar tot stilstand tegen een derde boom."

De man zat gekneld in zijn voertuig en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij bleef de hele tijd bij bewustzijn. Daarna werd hij met de MUG-helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De Bruggestraat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Het parket heeft geen deskundige aangesteld.