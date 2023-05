Mechelen stimuleert talenten bij kinderen om ze meer zelfvertrouwen te geven

Scholen en organisaties kunnen laten zien dat ze achter het initiatief staan door raamstickers in hun gebouwen hangen. Het label is ook bedoeld als een aanmoediging en erkenning voor alle professionals die hier mee hun schouders onder zetten, zegt de stad. Na Zwolle (NL) en Gent is Mechelen de derde stad in de Benelux die het label krijgt van Dewulf omdat ze volgens hem uitblinken in het stimuleren van talent.