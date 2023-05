Meerdere inbraken in clublokalen van verenigingen in Zemst

De politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) is een onderzoek gestart naar de inbraken van afgelopen weekend in de lokalen van meerdere verenigingen. "We gaan ervan uit dat dezelfde daders de inbraken hebben gepleegd tussen Zemst-centrum en Hofstade", vertelt korpschef Filip Van Steenbergen. "Er is ook geld gestolen, een paar honderd euro. Maar het zou ook kunnen gaan om vandalenstreken, want er zijn veel beschadigingen vastgesteld door onze ploegen."