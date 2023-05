Misbruik in recyclagepark Diksmuide, reglement wordt aangepast

Diksmuidelingen konden op woensdagnamiddag en met toezicht van de parkwachter oude spullen ophalen zoals restjes hout of andere materialen. Het reglement was bedoeld voor hobbyisten of mensen die af en toe oude spullen kunnen gebruiken.

"Aan de hand van camerabeelden hebben we gemerkt dat er een bepaalde handel werd opgezet", zegt schepen van milieu Marc Deprez (Idee Diksmuide). "Sommige spullen werden opnieuw te koop gesteld. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Daarom hebben we besloten om drastische maatregelen te nemen en het politiereglement aan te passen. Het is jammer voor wie het goed bedoelt."

Elke gemeente kan afzonderlijk beslissen of hun inwoners materiaal uit hun containerpark mee naar huis mogen nemen.