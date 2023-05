In Hasselt kunnen 10 Oekraïense gezinnen tijdelijk terecht in mobiele woonunits

In de sociale woonwijk De Nieuwe Winning in Hasselt heeft de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium 10 mobiele woonunits geïnstalleerd. Vanaf juni zullen daar 40 Oekraïense vluchtelingen in opgevangen worden. "Het is zo dat we de laatste twee jaar een aantal nieuwe ontwikkelingen volgen in de bouwsector om sneller betere woningen te kunnen voorzien voor opvangproblematieken", legt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) uit.

"We zijn dit project aanvankelijk gestart om ongeveer 100 woonunits te kopen voor verhuisbewegingen", zegt de minister. "Als sociale woningen gerenoveerd moeten worden, moet men ergens anders plaats voorzien. Maar Cordium heeft er nu voor gekozen om deze woonunits van de Vlaamse overheid te huren en te gebruiken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen."