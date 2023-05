Moermanpark in Roeselare moet toonbeeld worden van ontharding

De Moermanparking in Roeselare ligt in het centrum van de stad, vlakbij de Sint-Amandskerk. De parking biedt plaats aan zo'n 300-tal wagens en is momenteel één grote verharde oppervlakte. Daar komt snel verandering in. Na de zomervakantie gaat alle verharding eruit. Op die manier wil Roeselare een hittebestendige stad worden: door de site te ontharden creëert de stad een koelere plek in hartje Roeselare.