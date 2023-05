Mol trekt kandidatuur in om met Bosland erkend te worden als Nationaal Park

Bosland staat - samen met vijf andere kandidaten - op de shortlist van de Vlaamse regering om erkend te worden als Nationaal Park. Mol was van bij het begin van de kandidatuur betrokken bij het project. "Toen de vraag vanuit Limburg kwam om mee te doen, wilden we daar heel graag op ingaan. Dat het nu niet meer lukt, is natuurlijk jammer. We hoopten vooral dat we in een grotere structuur konden instappen die als hefboom kon dienen om Vlaamse of Europese fondsen binnen te halen. Daar zouden we mooie projecten mee kunnen uitbouwen. Dat gaat nu een stuk moeilijker worden. Ik denk dat dat het grootste verlies is voor onze gemeente", zegt Loy.