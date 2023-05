Banden met Syrische president Bashar al-Assad worden genormaliseerd: na 12 jaar is Syrië weer welkom in Arabische Liga

De oorlog in Syrië is na 12 jaar nog altijd aan de gang, terwijl Assad - met de steun van Rusland - in het zadel is gebleven. Het komt de omliggende landen dus uit om de banden opnieuw aan te halen. Het normaliseren van de verhoudingen raakte enkele maanden geleden in een stroomversnelling, na de zware aardbeving die Turkije en het noorden van Syrië trof.



Saudi-Arabië hield het been het langst stijf, maar sinds dat land de banden met Iran heeft hersteld - onder impuls van China - heeft het het geweer van schouder veranderd. Vorige maand bracht de Saudische minister van Buitenlandse Zaken voor het eerst in meer dan tien jaar een bezoek aan Assad, waarna de ambassade in Damascus werd heropend.