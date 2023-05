Spaanse brandweer redt 120 Nederlandse studenten en 20 leerkrachten in nood na hevige regenval

Wat een gezellige wandeling moest worden in La Garrotxa, een streek in de Spaanse provincie Girona, eindigde in een erg gevaarlijke situatie voor de leerlingen van het christelijk lyceum Zandvliet in Den Haag. Tijdens de tocht werd de groep van 120 studenten en 20 leerkrachten verrast door een hevige regenvlaag.