Nieuwe Arenal padelclub en trampolinepark openen dit weekend in Lommel

"In november kwamen we in contact met de eigenaar van Luna's IJsstadion. Hij besloot de schaatsbaan te sluiten, het is in deze tijden nu eenmaal niet meer rendabel, en we gaan nu samenwerken om iets moois van de nieuwe padelclub te maken. Begin maart begonnen we met de werken en dit weekend kunnen we eindelijk openen", vertelt De Sutter. "We organiseren ook allerlei acties. Zo mag je nu 2 weken gratis padellen en 1 uur gratis spelen in het trampolinepark." Het trampolinepark en de padelterreinen zijn afgeschermd van elkaar door een muur, zodat de spelende kinderen niet voor overlast zorgen.